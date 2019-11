Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat vineri ca banii pe care i-a castigat au fost "intotdeauna" din relatii cu firme private. "Intotdeauna, banii pe care i-am castigat, i-am castigat in relatii cu firme private", a afirmat Orban, la sediul central al PNL, ca raspuns la o intrebare…

- Premierul desemnat Ludovic Orban, a admis vineri, in premiera, ca este angajat la firma de avocatura a lui Doru Traila, avocat al fostei sefe DIICOT Alina Bica și fost soț al deputatei PNL Cristina Traila. Orban nu a vrut insa sa spuna cat incaseaza de la locul de munca.„Cred ca salariul este…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a subliniat, marti, ca PNL a sustinut intotdeauna pensiile de serviciu pentru cadrele militare, chiar daca se pronunta pentru principiul contributivitatii. "In ceea ce priveste pensiile de serviciu ale cadrelor militare vreau sa readuc aminte (...) ca…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, afirma ca sunt asigurate 225 de voturi pentru votarea Guvernului si mai exista angajamente din partea a cel putin noua parlamentari in acest sens. "Voturi institutionale...

- Se schimba banii?! Decizia luata de noul Guvern ii vizeaza pe toți romanii. Executivul Orban vrea sa continue politica de renunțare la moneda naționala. Se dorește trecerea in cel mai scurt timp la moneda euro. Banii din Romania s-ar putea schimba in cațiva ani. Premierul desemnat, Ludovic Orban, are…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban a evitat, joi, sa dea un raspuns in urma imaginilor difuzate de Libertatea, din noaptea tragediei din Colectiv, imagini ascunse de autoritati de opinia publica. Orban a fost intrebat daca va lua masuri, in cazul in care va ajunge la Palatul Victoria, in acest caz de…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, și cu vicepreședintele instituției, Victor Voicu, despre o posibila colaborare intre viitorul Executiv și Academie privind guvernarea in mai multe domenii."Premierul desemnat al Romaniei,…