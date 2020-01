Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile au fost facute publice chiar de Anamaria Prodan, sotia sa, pe Instagram. A devenit un obicei ca, de sarbatori, oameni din lumea fotbalului sa se rasfete la celebrul restaurant Nusr-et, din Dubai, acolo unde celebrul bucatar Nusret Gokce, poreclit Salt Bae, nu doar ca gateste friptura perfecta,…

- Un cuplu din Constanța a avut neplacuta surpriza sa constateca bichonul maro pe care l-au cumparat cu o suma importanta de bani era de faptun exemplar alb vopsit pentru a fi vandut la un preț mai mare. Cuplul și-a dorit un exemplar de bichon maro, u exemplardestul de rar care se vinde cu sume ce pot…

- Multi i-au dat despartiti, au vorbit mereu despre divort si despre separarea dintre ei, insa lucrurile nu fac decat sa mearga excelent in relatia lui Laurentiu Reghecampf cu Anamaria Prodan.

- Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central, prezența la vot la ora 11.00 a fost de 11, 31%, in cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, mai mare comparativ cu primul tur, cand la aceeași ora, prezența a fost de 11,08%.Pana la ora 11.00 au votat,…

- Anamaria Prodan traieste o viata de vis. Impresarei pare sa-i mearga bine pe toate planurile. In ceea ce priveste familia, aceasta se poate lauda cu niste copii minunati si un sot care o iubeste si o respecta. Desi in prezent este casatorita cu celebrul antrenor Laurențiu Reghecampf, vedeta pastreaza…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formeaza un cuplu de milioane și au fost alaturi unul de celalalt atat in cele mai frumoase momente, cat și in cele deloc fericite. In timpul casniciei lor, a existat un moment in care cerul parca statea sa cada: atunci cand impresara a pierdut o sarcina.

- Ionela Prodan a fost mereu alaturi de fiica ei, de nepoti s si-a dedicat timp pentru cariera si familie. Duminica, 6 octombrie, si-ar fi sarbatorit ziua de nastere. Anamaria Prodan, in topul bogatilor din Romania. Ce avere are, de fapt, sotia lui Laurentiu Reghecampf Anamaria Prodan…