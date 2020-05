SURPRIZĂ: Bursele internaționale CRESC la maximul ultimelor 10 săptămâni Criza generata pe marile burse de coronavirus pare sa dispara. Piețele bursiere internaționale au crescut marți, urmate de bursele de marfuri, investitorii ignorand tensiunile dintre China și SUA pentru a se concentra pe mai mult stimulii economici din China și o redeschidere a economiei mondiale, conform... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza generata pe marile burse de coronavirus pare sa dispara. Piețele bursiere internaționale au crescut marți, urmate de bursele de marfuri, investitorii ignorand tensiunile dintre China și SUA pentru a se concentra pe mai mult stimulii economici din China și o redeschidere a economiei mondiale,…

- Masurile extrem de dure luate de țarile membre UE pentru stoparea epidemiei de coronavirus iși pun amprenta asupra economiei. Bursele globale au trecut miercuri in roșu, dupa apariția avetismentelor privind posibilitatea izbucnirii celei mai grave recesiuni globale de dupa anii 1930, in timp ce unele…

- China a raportat luni cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 in aproape sase saptamani, in contextul in care tara incearca sa previna un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, informeaza DPA.

- China a raportat luni cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 in aproape sase saptamani, in contextul in care tara incearca sa previna un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, informeaza DPA.

- China a raportat luni cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 in aproape sase saptamani, in contextul in care tara incearca sa previna un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, informeaza DPA.

- Germania iși protejeaza companiile pentru a nu fi preluate de firme din strainatate, mai ales din China. Iar in Marea Britanie, premierul Boris Johnson raspunde la tratament. Cum arata Lumea azi ne spune colega noastra Ioana Dumitrescu, in revista presei internaționale.

- De la inceputul pandemiei, bursele internaționale sunt intr-o scadere vertiginoasa, indiferent de zona de pe glob. Analștii economici dau ca sigura o recesiune, care va fi urmata, in mod cert, de o criza economica puternica, scrie Agerpres.Pietele bursiere globale au inregistrat si miercuri scaderi…

- Pietele de actiuni din intreaga lume inregistreaza cea mai proasta saptamana de dupa criza financiara din 2008, pe masura ce investitorii renunta la actiunile considerate riscante ca urmare a ingrijorarilor ca epidemia de coronavirus va deveni o pandemie si va declansa o recesiune globala, transmite…