- Scene halucinante aseara in Parcul Municipal. Un șofer a coborat cu mașina, din fața Palatului Culturii, pe pista de biciclete din Parcul Municipal. Cand crezi ca nimic nu te mai poate surprinde in Bistrița, se intampla cateo scena ca cea de aseara. Cei ce s-au plimbat in racoarea serii prin Parcul…

- Pistele de biciclete – se știe- mai mult incurca decat descurca. Polițiștii de la rutiera vor merge in control pe fiecare strada și vor masura lațimea carosabilului. Pe unele strazi se va schimba regula de circulație… Printr-un proiect European gandit in 2017, pe 28 de strazi din municipiu se fac piste…

- Un minor a fost lovit de mașina, pe strada Libertații din municipiu. Acesta s-a aruncat in strada, incercand sa scape de barbatul de la care tocmai furase un portmoneu. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe strada Libertații din Bistrița. Accidentul a avut loc puțin inainte de „sensul giratoriu…

- Politisti din cadrul Biroul pentru Protectia Animalelor au fost sesizati de o femeie de 53 de ani, din comuna Desa, președintele unei asociatii pentru protecția animalelor ca in comuna Plenita, pe drumul public se afla un magar, lasat nesupravegheat. La fața locului s-au deplasat politistii, care, cu…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 17 C. O mașina s-a oprit intr-un paraper. Șoferul, baut bine, a mințit polițiștii ca era…doar pasager. Un apel la 112 anunța un accident rutier intre Nasaud și Liviu Rebreanu, pe Dn 17C Un autoturism a intrat intr-un parapet, iar o persoana a ajuns la spital. Aceasta…

- Un accident rutier a avut loc ieri pe Bulevardul Independenței din Bistrița. Șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului, deși victima a ajuns la spital. Acesta a fost gasit și reținut pentru 24 de ore. Ieri dupamasa, pe Bulevardul Independenței din Bistrița a avut loc un accident. O m așina a…

- Un incident rutier a avut loc intre blocurile de pe strada Pacalabului din Bistrița. Un baiețel a luat o curba, lovind direct o mașina aflata in deplasare. Din fericire, micuțul a scapat doar cu o sperietura. Un apel la 112 anunța un incident rutier pe strada Parcalabului din municipiu. Intre blocuri,…

- Polițiștii bistrițeni au oprit azi-noapte un autoturism pe o strada din Bistrița. La volan, un tanar. Acesta era drogat cu DOUA tipuri de droguri. Circulația pe timp de noapte trebuie sa fie cu un scop precis și avand declarație ep propria raspundere. Așa ca azi-noapte, cand polițiști au vazut o mașina…