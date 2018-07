Surprinzator, Trump loveste in NATO mai eficient ca Putin. Cazul Muntenegru

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sustinut, luni noaptea intr-un interviu acordat televiziunii Fox News la Helsinki, dupa intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, ca Statele Unite achita 91% din costul securitatii Europei, informeaza DPA. In dialog cu comentatorul politic ...

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News la Helsinki, dupa intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele american Donald Trump a sustinut luni noaptea ca Statele Unite achita 91% din costul securitatii Europei, informeaza DPA. In dialog cu comentatorul politic Sean Hannity, Trump…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki in care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presa, dupa intalnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relateaza Reuters. Barbatul, care avea o pancarta cu ”Tratat pentru interzicerea…

- ”Lumea vrea sa ne vada intelegandu-ne”, i-a spus Donald Trump lui Vladimir Putin la inceputul unui summit, luni, la Helsinki, relateaza The Associated Press.Statele Unite si Rusia au ”mari oprtunitati”, a declarat Trump, adaugand ca cele doua tari nu se inteleg de mai multi ani. Ele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se afla la Helsinki, in Finlanda, pentru intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Convorbirile au fost reconfirmate, deși opoziția americana i-a cerut președintelui Trump sa anuleze intalnirea cu Putin, dupa ce 12 ofițeri ruși de informații au fost inculpați…

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat sa planeze indoiala asupra pozitiei Statelor Unite privind Crimeea, neexcluzand clar recunoasterea anexarii acesteia din urma de catre Rusia, scrie sambata AFP. "Vom vedea", a raspuns simplu Trump la o intrebare pusa vineri, la bordul Air Force…