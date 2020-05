Surprinzător: De cât AMAR de vreme bântuie virusul printre noi Este adevarat ca in ultima vreme s-au vehiculat tot felul de date cu privire la un timp precis de cand se afla acest virus pe “piața omenirii”. Iata insa ca unele dintre aceste date, vehiculate chiar de oameni care se pricep, sunt departe de a arata ca se afla de puțina vreme, ceea ce ridica semne de intrebare.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Incalzirea in timpul verii nu va salva emisfera nordica de pandemia Covid-19, concluzioneaza cercetatorii de la Universitatea Americana Princeton intr-un studiu publicat de revista Science, citata de LeFigaro.

- De pilda, in Franta, primul pacient purtator de coronavirus - si printre primii din Europa - a fost diagnosticat la 23 ianuarie. Insa circulatia Covid-19 nu s-ar fi activat decat pe la mijlocul lunii februarie, cand au fost diagnosticati cinci britanici in Franta, la 8 februarie, si apoi cand s-ar fi…

- Fostul senator din Constanța, Christian Gigi Chiru i-a organizat soției o surpriza romantica la malul marii, in stațiunea Eforie, localitate in care și locuiesc. In vreme de pandemie cand unii se tin de restrictii, politicianul da exemplu de „ASA NU”.

- Un alt studiu scoate la iveala detalii noi despre virusul ucigaș din China. Mai mulți cercetatori vin acum cu ipoteza conform careia virusul COVID-19 ar fi circulat in randul populației de luni sau chiar ani de zile.

- Pandemia de coronavirus a pus deja pe branci sistemele medicale din majoritatea tarilor lumii, chiar daca lupta cu aceasta boala este inca departe de a fi invinsa. Statele par depasite de situatie, iar cadrele medicale - neputincioase in fata numarului tot mai mare de bolnavi.

- Noul coronavirus extrem de contagios care a explodat intr-o pandemie globala poate rezista activ și infecțios in particule de aer vreme de ore, iar pe suprafețe timp de cateva zile, potrivit unui nou studiu care ar trebui sa ajute oamenii sa evite sa se infecteze cu COVID-19.Cercetatorii de la Institutul…

- In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coronavirus, autoritatile nationale cu responsabilitati in gestionarea acestui tip de eveniment monitorizeaza permanent situatia la nivel national si international. In acest moment, 26 de persoane se afla in…

- Un important grup din China deschide o fabrica de frigidere in comuna prahoveana Aricestii Rahtivani. Chiar daca vor fi mai multe locuri de munca, satenii nu se pot bucura pe deplin, pentru ca frica de coronavirus domina in intreaga comuna.