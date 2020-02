Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in jurul orei 09:00, un jandarm din Baia Mare aflat in timpul liber la cumparaturi intr-un supermarket din Baia Mare, a observat c care a sustras pachete cu țigari pe care apoi le-a ascuns in haina și a trecut de casele de marcat fara sa le achite. In acel moment, jandarmul a intervenit…

- Politistii baimareni de investigatii criminale au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui baimarean care a fost prins in toiul noptii cu peste 600 pachete de tigari sustrase dintr-un magazin din municipiu. Acesta a fost arestat preventiv. Ieri noapte, in jurul orei 01.00, politistii din municipiul…

- Un barbat de 31 de ani din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a amenintat-o cu cutitul pe angajata unei sali de jocuri din municipiul Bistrita si a furat suma de 5.500 de lei, potrivit buletinului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Incidentul…

- Incendiu puternic la Manastirea de maici Paltin din Neamt. Este lacasul de cult unde parintele Iustin Parvu a fost tratat in ultima perioada din viata cand era grav bolnav. Focul violent a izbucnit la acoperisul staretiei si a fost sesizat de maicile care se aflau la slujba. Ce minune s-a intamplat?…

- Miercuri, 27 noiembrie, echipa proiectului care a redactat și editat lucrarea „Rivulus Dominarum 690. Vestigii și marturii istorice medievale” a fost la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare pentru a prezenta și a darui cartea. Auditoriul, format din aproximativ 150 de elevi și profesori…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, considera ca votul cetatenilor din turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidentiale va echilibra scena politica, si ca presedintele nu pune painea romanilor pe masa, dar o poate lua prin gesturile sale politice. „Am toata increderea ca votul…

- Cryo Nord SRL anunta finalizarea proiectului intitulat „Dezvoltarea Activitatii Societatii CRYO NORD S.R.L.” cod SMIS 108782, proiect ce s-a implementat la sediul secundar al societatii din Baia Mare, str. Electrolizei, nr. 12A, jud. Maramureș pe o perioada de 36 luni. Proiectul are o valoare totala…

- Baia Mare este singurul oraș din Romania care s-a inscris in competiția pentru caștigarea titlului de Capitala Europeana a Tineretului. Concuram cu alte 4 orașe (au fost 12 inițial) din Europa, iar vineri vom fi la Bruxelles pentru a ne susține candidatura in finala, unde am ajuns cu aprecierea juriului.…