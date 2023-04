Surprins în flagrant, la furat pe Ștefan cel Mare REȘIȚA – Barbatul de 33 de ani a fost reținut, apoi arestat la domiciliu, dupa ce a fost surprins in timp ce escalada un gard de pe strada Ștefan cel Mare din Reșița, pentru a fura dintr-o anexa a unei gospodarii! Totul s-a produs miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 18.40, barbatul fiind surprins in flagrant delict chiar de catre polițiștii de la municipiu, in timp ce escalada un gard, incercand sa intre intr-o anexa a unei locuințe de pe strada Ștefan cel Mare, pentru a fura bunuri din interior. Putem aminti ca in zona se deruleaza lucrari, iar municipalitatea a instituit restricții de circulație… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

