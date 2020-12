Surprins de nominalizare, Rafila anunță care ar fi prima măsură adoptată ca premier Medicul Alexandru Rafila s-a aratat surprins ca a fost nominalizat de PSD printre candidatii la functia de premier și a spus ce ar face mai intai: ar deschide școlile. „Nu am discutat cu domnul Ciolacu, m-a luat prin surprindere propunerea lui, dar inteleg ca nu era vorba despre singura propunere, erau mai multe propuneri pentru acest post. Imi pare bine ca domnul presedinte Ciolacu s-a gandit si la mine, dar ca sa raspunzi la o astfel de propunere trebuie sa te gandesti foarte serios, pentru ca e vorba de responsabilitate in primul rand si in al doilea rand trebuie sa se si intample“, a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

