Surplusul bugetar al Germaniei a atins cote record in 2018 Economia germana continua sa avanseze, in pofida ingrijorarilor ca tensiunile comerciale globale ar putea afecta locomotiva Europei.



In prima jumatate a acestui an, Germania a inregistrat un surplus bugetar record de 48,1 miliarde euro, cu 18,3 miliarde euro mai mult decat in primul semestru al anului trecut si totodata cea mai mare cifra semestriala inregistrata de la reunificarea Germaniei in urma cu aproape 30 de ani, arata cifrele publicate vineri de Oficiul federal de statistica, transmite DPA.



"Evolutiile favorabile din piata muncii si mediul de afaceri, precum si o politica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China intentioneaza sa impuna noi taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la bunuri importate din SUA, in valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, transmit Financial Times, Reuters si Bloomberg. Perioada de implementare a noilor tarife…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli. Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu…

- Presedintele american Donald Trump face presiuni pentru o "schimbare de regim" la Berlin, a declarat fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, in raspuns la recentele critici dure adresate Germaniei de liderul de la Casa Alba in legatura cu cheltuielile militare si imigratia. "Nu se…

- Organismele europene de reglementare a concurentei au aprobat, luni, tranzactia de 1,9 miliarde euro prin care Deutsche Telekom vrea sa preia divizia din Austria a operatorului de cablu Liberty Global, proprietarul UPC, apreciind ca tranzactia nu va afecta competitia. Executivul comunitar…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%, explicand ca avansul protectionismului si amenintarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeana la riscuri semnificative…

- Grupul rus Gazprom si partenerii occidentali din proiectul gazoductului Nord Stream 2 au investit pana la finele lunii iunie o suma totala de 4,8 miliarde euro in acest proiect, a declarat joi directorul financiar al consortiului Nord Stream 2 AG, Paul Corcoran, transmite Itar Tass. "Pana…

- Ritmul de crestere economica se va tempera, iar Banca Nationala a Romaniei va decide majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 3% pana la sfarsitul acestui an, a declarat, joi, Andrei Radulescu, director de cercetare al Bancii Transilvania, in cadrul conferintei "Economia digitala - ce poate…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…