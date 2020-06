Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de automobile Dacia Renault cauta cat mai multe componente fabricate in Romania pentru a fi folosite la fabricarea automobilelor. Directorul general al Automobile Dacia, Christophe Dridi, spune ca a invațat din criza coronavirusului ca toate produsele locale sunt mult mai accesibile și…

- Criza sanitara din Franta a provocat pierderi economice fara precedent in multe domenii. Una dintre cele mai afectate afaceri este cea a cluburilor de sport si a salilor de gimnastica. Sunt inchise de la mijlocul lunii martie, nu au incasari, iar cifra lor de afaceri e prabusita.

- Doua milioane de romani sufera de depresie, iar burnout-ul scade productivitatea muncii cu 80%. Cum putem avea acces 100% digital la servicii psihologice O echipa de psihologi și specialiști in dezvoltare personala, sub coordonarea terapeutului Dan Silviu Durbaca, lanseaza i-Therapy, primul ”Uber”…

- Marile țari producatoare și exportatoare de petrol au inchiat un acord care prevede ca in urmatorii doi ani cantitatea produsa de țiței sa scada. In fruntea grupului, OPEC+, se afla Rusia și Arabia Saudita, dar și SUA, Norvegia, Brazilia și Canada. Pentru a crește prețul ajuns la un nivel foarte jos,…

- Ministrul Agriculturii spune ca Romania va avea paine suficienta, chiar daca productia de cereale s-ar injumatati in acest an, din cauza secetei. Ce se intampla cu prețurile Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, afirma ca este prea devreme pentru a avansa o eventuala crestere a pretului painii in toamna…

- Firmele din Franta au solicitat plasarea in somaj partial a 5,8 milioane de angajati, situatie care ar putea genera costuri de 19,7 miliarde de euro, afirma ministrul francez al Muncii, Muriel Penicaud, anunța MEDIAFAX."Suntem singura tara care atinge acest nivel de somaj partial", a declarat…

- ​Firmele din Franta au solicitat plasarea în somaj partial a 5,8 milioane de angajati, situatie care ar putea genera costuri de 19,7 miliarde de euro, afirma ministrul francez al Muncii, Muriel Penicaud, potrivit Mediafax."Suntem singura tara care atinge acest nivel de somaj partial",…

- Romania a fost in 2019 pe primul loc in Uniunea Europeana la producția de porumb și de floarea soarelui, conform unui comunicat dat publicitații, marți, de catre Institutul Național de Statistica.Astfel, atat la porumb boabe, cat și la floarea soarelui, Romania s-a situat pe primul loc, atat la suprafata…