- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a scos la vanzare un pachet de 13,7 milioane de acțiuni, pe care le deține la Banca Transilvania, la prețul de 30 lei/acțiune, intr-o oferta ,,fulger”, pe principiul primul venit, primul servit. Potrivit agenției Bloomberg, vanzarea are loc prin…

- Romania se bucura de un echilibru favorabil in sistemul public de pensii comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, anunța ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu. „In Romania avem aproximativ 4,8 milioane de pensionari, dar 5,7 milioane de salariați și 6,7 milioane de contracte de munca.…

- Banca Transilvania a semnat un acord cu BRD Societe Generale, pentru achiziția BRD Pensii private (Pilonul II), informeaza Bursa de Valori București, intr-un comunicat. Managementul BT, identificata in piața cu simbolul bursier TLV, a anunțat oficialii BVB ca a ,,ajuns la un acord cu francezii de la…

- Intr-un climat economic caracterizat de incertitudini și fluctuații, romanii par sa iși fi gasit un refugiu sigur in fondurile de pensii private. La finalul lunii aprilie 2024, activele fondurilor de pensii facultative din Romania au atins valoarea impresionanta de 5,05 miliarde de lei, marcand o creștere…

- Romanii au reușit sa acumuleze peste 135 de miliarde de lei in conturile personale Pilonului 2 de pensii. Anul trecut, media lunara virata in conturile acestora era de aproximativ 270 de lei, iar in prezent, suma ar putea depași 350 de lei. In mod general, aproximativ 72% din acești bani reprezinta…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…

- Fondurile de pensii private obligatorii, Pilonul II, administrau active care totalizau 135 miliarde de lei, la sfarșitul trimestrului unu din 2024, arata statisticile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii martie, portofoliul era in crestere cu 30,7 la suta, fata de nivelul inregistrat…