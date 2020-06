Stiri pe aceeasi tema

- Emil Gabor a murit acum 2 zile si astazi a fost inmormantat. Doar Alina, fata lui de la Bacau, l-a condus pe ultimul drum, Ramona si Monica fiind departe de tara, una in Dubai si, respectiv, alta in...

- Emil Gabor a facut un infarct in casa in care locuia alaturi de altcineva. Tatal Monicai Gabor a murit in urma cu doua zile, iar astazi a avut loc inmormantarea. Persoanele care l-au condus pe ultimul drum au fost fiica de la Bacau și sora lui. loading...

- Vedetele sunt și ele oameni. Deși sunt iubite in public, multe se simt abandonate in viața reala. Cristina Țopescu, Gica Petrescu, Jean Constantin, Stela Popescu, Israela, Andrei Gheorghe, de curand Costin Marculescu sunt doar cateva dintre personajele publice care au sfarșit brusc, in afara luminei…

- Dupa moartea lui IPS Pimen, Biserica Ortodoxa Romana a primit o alta veste cutremuratoare. Parintele Constantin Marin, paroh al Bisericii Sfanta Mina de mai bine de trei decenii, a murit la varsta de 69 de ani.

- Doliu in fotbalul italian. Andrea Rinaldi, fost jucator la Atalanta Bergamo, a murit, luni, la varsta de 19 ani, din cauza unui anevrism cerebral, informeaza La Repubblica. Imprumutat de Atalanta la Legnano, mijlocașul s-a stins intr-un spital din Varese, unde fusese internat, vineri, in stare grava,…

- Sam Lloyd, cunoscut pentru rolul avocatului Ted Buckland din serialul “Scrubs”, a murit pe 30 aprilie, in Los Angeles. Avea 56 de ani.Actorul fusese diagnosticat in iarna lui 2019 cu o tumora cerebrala inoperabila.

- Doliu in medicina romaneasca. Medicul chirurg Dan Gogalniceanu a murit la varsta de 84 de ani. „Profesorul Dan Cogalniceanu a fost un reputat chirurg, sef timp de ani de zile al Clinicii Buco-Maxilo-Faciala...

- In perioada in care toata lumea sta acasa vine o veste trista de la Bollywood, acolo unde sta de ceva ani Iulia Vantur impreuna cu iubitul ei, starul internațional Salman Khan. Romanca a publicat un mesaj trist pe rețelele de socializare din care reiese ca o persoana foarte draga din familia starului…