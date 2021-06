SURFACES lanseaza albumul “PACIFICO”

Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana 8LightMinutes lanseaza albumul de debut printr-un concert care va avea loc in data de 2 iulie de la ora 20 in curtea cinematografului Arta. „Suntem foarte incantați sa va anunțam ca vom avea un concert cu ocazia lansarii primului nostrum album “Ebredj fel / Wake up”. Acest album…

- Mahmood este un artist care in scurt timp a cucerit un loc printre cei mai importanți artiști ai scenei muzicale, cu o trasatura unica care il deosebește in panorama contemporana. Artistul lanseaza acum albumul “GHETTOLIMPO”. Albumul se deschide catre o lume cu multiple fațete, in care fiecare piesa…

- Lu-K Beats lanseaza in colaborare cu NANE “Chapter I” – primul album din proiectul lui de artist – starseek. Albumul “Chapter I” este disponibil integral pe platformele de streaming, iar videoclipul piesei “Garga” este disponibil pe Youtube. In urmatoarele patru zile, de vineri vor fi lansate succesiv…

- Alina Eremia este una dintre cele mai ascultate și indragite artiste din industria muzicala romaneasca. Timbrul unic și performance-urile pline de emoție au reușit sa creeze o legatura puternica intre ea și fani, motiv pentru care, cu fiecare lansare, artista reușește sa domine topurile muzicale. Dupa…

- Indubitabil, una din veștile anului trecut care au bucurat melomanii din țarișoara noastra a fost nașterea formației VanDerCris. O adunatura de muzicieni faini stranși in jurul lui Horea Crișovan, care a dat nume acestei excursii printr-o angrama parțiala a numelui sau. O alta veste inclusa in categoria…

- Killa Fonic lanseaza primul single de pe albumul 2089, Doar o barfa. Piesa a fost scrisa de Killa Fonic, compusa de Killa și Domino, iar producția a fost realizata de Domino. Conceptul clipului și filmarea l-au dus pe artist intr-un club de echitație, unde a invațat sa faca galop in numai cateva zile,…

- Cu trei ani in urma, Sala Baroca a Muzeului de Arta din Timișoara a fost gazda unui concert deosebit, in cadrul caruia melomanii au avut ocazia sa asiste la un regal muzical susținut de Lucian Ban și Abraham Burton sub titlul de Black Salt Duo. Concertul din Sala Baroca – organizat de Jazz Updates –…

- Dupa succesul inregistrat atat pe radio, cat și pe platformele digitale, cu single-ul Cum era, Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost lansata exclusiv pe digitale timp de o saptamana,…