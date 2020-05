Surf Mesa lanseaza videoclipul hitului “ily” (I Love You Baby), featuring Emilee

Stiri pe aceeasi tema

- MIRA lanseaza „O privire”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei. Videoclipul, filmat ca un scurt metraj, prezinta povestea a doi oameni care lupta pentru iubirea lor, indiferent de cat de mult incearca destinul sau situațiile neprevazute sa ii desparta și se intorc mereu…

- Irina Rimes este in permanența aproape de fanii ei și le aduce o piesa sensibila, al carei clip a fost realizat din momente emoționante din cadrul turneului COSMOS, Baiatul meu frumos. Piesa este despre cei care traiesc aceeași pasiune ca artista și simt fiecare vibrație din concertele ei și-i este…

- Betty Blue și tatal sau, Florin Salam, lanseaza pentru prima oara impreuna o piesa sensibila, cu un mesaj emoționant, despre legatura unica, puternica și pura dintre un parinte și copilul sau. Dupa un repaus muzical de aproape doi ani in care artista s-a dedicat baiețelului ei, Betty și-a indeplinit…

- Alesso, celebrul DJ si producator nominalizat la premiile Grammy, colaboreaza cu Liam Payne pentru un track energic, cu accente downtempo pe care le interpreteaza Liam Payne. Piesa „Midnight” radiaza de buna dispozitie si incredere, iar Alesso a declarat ca „imi doresc ca in aceste momente dificile,…

- Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa 3 inimi, o compoziție emoționanta despre iubire, familie și armonie, cu un clip care reda perfect versurile duioase. 3 inimi este despre iubirea…

- Kalif și Boier Bibescu lanseaza piesa „Cel mai bun frizer”. Aceasta este compusa chiar de cei doi și beneficiaza și de un videoclip regizat de Boier Bibescu și Elph, producția fiind asigurata de Barbosul Prietenos. „Probabil multa lumea iși va lua șoc „CEL MAI BUN FRIZER”?, dar nu și cei care ma cunosc…

- “Inima de piatra” este primul single extras de pe viitorul album de studio Jurjak -“Hoții de vise”. Videoclipul piesei este realizat in stil film noir, un joc de lumini și umbre in care logo-ul Jurjak prinde viața. Piesa va fi cantata live, in premiera, la concertul trupei de sambata, 29 februarie din…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește “Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. “Bring Us Back” vorbește cu melancolie…