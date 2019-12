Stiri pe aceeasi tema

- Pe 22 decembrie, la Suceava se va desfașura o noua editie a manifestarii „Noaptea cea mai lunga”. Actiunile vor debuta la ora 17.30, in Parcul Drapelelor din vecinatatea Palatului Administrativ, cu aprinderea de luminari in memoria eroilor Revolutiei. Incepand cu ora 17.45, la Muzeul de Istorie este…

- Atmosfera de sarbatoare in seara de 10 decembrie la Palatul Cultural, cand cele doua coruri ale Facultații de Teologie din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad au susținut tradiționalul concert de colinde. Corurile Facultații de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, Corul barbatesc „Atanasie…

- Strauss Festival Orchestra Vienna prezinta, pentru al unsprezecelea an consecutiv in Romania, spectacolul „Vienna Classic Christmas”. Evenimentul va avea loc si pe scena Palatului Culturii „Teodor Costescu”, miercuri, 11 decembrie 2019, de la ora 19:30.

- Noua piesa lansata de Randi se numește „Dependent” și creeaza...dependența. Cu „Dependent” Randi continua seria de piese „Sunete urbane”, un proiect muzical prin care artistul iși dorește sa experimenteze sound-uri noi. Proiectul a debutat la inceputul acestui an cu piesa „2 Anonimi”, realizata in colaborare…

- Ați ascultat vreodata un concert la instrumente de percuție, considerate cele mai vechi instrumente muzicale pe Pamant, in afara de vocea umana ? Vineri, 25 octombrie (ora 19.00), la Sala Radio, aveți ocazia unei astfel de ”intalniri” artistice speciale și nu oricum, ci in compania dirijorului portughez…

- Mirabela Dauer, una dintre cele mai indragite cintarețe din Romania, revine pentru un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 17 octombrie, de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Alaturi de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente…

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, a anunțat luni, la Arad, extinderea pentru o mare parte din vestul Romaniei a programului Ungariei de sprijinire a...

- Dupa indelungi cautari in urma carora nu a aflat niciun raspuns, Gabriel Stoica a apelat la grupul „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei”. „Numele meu este GABRIEL STOICA, nascut la data de 11 februarie 1991 in municipiul Oradea, județul…