China, critica fata de sanctiunile americane impuse regimului de la Teheran, a anuntat sambata inceperea punerii in aplicare a unui acord strategic cu Iranul, intarind astfel cooperarea bilaterala economica si politica, transmite AFP preluat de Agerpres. China si Iranul au semnat acest acord in 2021, dupa ani de negocieri. Acest parteneriat de amploare acopera domenii variate precum energia, securitatea, infrastructura si comunicatiile.



Ministrul chinez de externe Wang Yi si omologul sau iranian Hossein Amir-Abdollahian au anuntat inceperea punerii in aplicare a acestui acord in timpul…