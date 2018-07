Stiri pe aceeasi tema

- Sa mergi la școala și in vacanța? Da, daca asta inseamna sa te transformi in... detectiv! Copiii intre 8 și 11 ani sunt așteptați la o aventura in Cetate, la finele careia vor ști mai multe despre orașul lor. The post Detectivii timpului in Cetate. Școala de vara la Timișoara appeared first on deBanat.ro…

- 50.000 de oameni au avut de suferit, in prima jumatate a acestui an, din cauza unor zboruri intarziate de pe aeroporturile din Romania. Sunt de trei ori mai mulți decat in 2017! In ultima saptamana, la Timișoara au fost probleme cu doua curse. Pasagerii pot obține compensații. The post Tot mai multe…

- Știați ca, daca mergem azi cu tramvaiul prin Timișoara, unele dintre cele mai importante linii i se datoreaza unui octogenar a carui viața se impletește definitiv cu aceea a IJTL, RATT, actuala STPT? Unul dintre ultimele gesturi facute de Sorin Supuran din postura de director a fost recunoașterea simbolica…

- Sorin Supuran a stat mai puțin de doua luni in funcția de director al STPT! Un consiliu de administrație de urgența l-a demis, numindu-l in locul pe Nicu Bitea, pana acum director adjunct. Supuran nu este in Timișoara, fiind plecat in delegație de serviciu. The post Sorin Supuran, demis de la STPT!…

- O eleva din Timișoara a urcat pe podium la Olimpiada Internaționala de Biologie din Iran. Silvia Alda a luat medalia de bronz la concursul internațional care are loc in perioada 17-22 iulie, in Teheran. The post O eleva de la Loga a caștigat medalia de bronz la Olimpiada de Biologie din Iran appeared…

- Știți ca aveți talent și-a venit vremea sa-l cultivați? Vreți sa cantați, sa pictați, sa va dați frau laturii artistice? E momentul sa faceți ceva pentru asta. Va puteți inscrie, de exemplu, la Școala de Arte din Timișoara. The post Școala de Arte, primul pas pentru a-ți cultiva talentul. Cum te poți…

- Trei dintre cele mai de succes filme europene recente, printre care și documentarul francez „Chipuri, locuri”, vor putea fi vazute la a cincea ediție a Festivalului Ceau Cinema!. Acesta are loc intre 19 și 22 iulie, la Timișoara și Gottlob, iar lista surprizelor este mult mai lunga. The post Ceau Cinema!…

- Noul șef al transportului in comun din Timișoara, Sorin Supuran, a decis sa renunțe la funcția din partid. El s-a autosuspendat din funcția de vicepreședinte al PNL Timiș, pentru ca nimeni nu i-a putut prezenta un punct de vedere juridic pertinent, care sa arate ca nu este incompatibil. The post Sorin…