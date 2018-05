Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu in functia de procuror sef al DIICOT pentru inca sase luni, in conditiile in care mandatul acestuia expira pe 19 mai, potrivit unui anunt postat pe site ul Ministerului Public ...

- Actualul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, care nu a mai fost propus de catre Tudorel Toader pentru inca un mandat la conducerea structurii, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este curios care au fost criteriile care au stat la baza deciziei ministrului Justitiei.

- Șeful DIICOT vrea sa renunțe la funcție. Daniel Horodniceanu a cerut CSM sa revina pe un post teritorial. Astfel, secția pentru procurori a CSM urmeaza sa discute, vineri, aceasta cerere, relateaza Mediafax . Secția pentru Procurori a CSM va discuta, vineri, o cererea a sefului DIICOT, Daniel Horodniceanu,…

