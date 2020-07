Stiri pe aceeasi tema

- Fostul politist Traian Berbeceanu, in prezent sef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, s-a inscris in PNL, la Deva. „Comisarul-sef in rezerva Traian Berbeceanu are 52 de ani. El ocupa in prezent functia de Sef de Cabinet al Ministrului de Interne, Marcel Vela. Este un om in slujba legii,…

- Ziarul Unirea Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu s-a inscris in PNL: Anunțul facut de președintele PNL Deva Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, șeful de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, face primul pas spre o cariera politica. Acesta s-a inscris in PNL. Anunțul a fost…

- Traian Berbeceanu, șeful de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, face primul pas spre o cariera politica. Acesta s-a inscris in PNL. Anunțul a fost facut de șeful PNL Deva, acolo unde Berbeceanu și-a depus adeziunea. Polițistul a ajuns in atenția publica dupa ce a fost reținut intr-un…

- Marcel Vela a facut un nou anunț in contextul pandemiei de coronavirus. Oficialul a discutat printre altele și despre declarația pe propria raspundere. Potrivit spuselor lui Marcel Vela, aceasta ar putea ramane in vigoare și dupa 15 mai.

- Ce se va intampla din data de 15 mai? Vor aparea reguli noi? Sunt doar doua din nelamuririle cu care confrunta toții romanii in momentul de fața. In acest context, ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut un anunț important!

- Noile reguli care se vor aplica din 15 mai ar putea sa fie publicate pe site-ul MAI in aceasta seara. Anunțul a fost facut, vineri seara, de ministrul de Interne, Marcel Vela, in emisiunea Subiectiv, de la...

- Fostul ofițer juridicarist Valeriu Șuhan il critica pe Traian Berbeceanu, șeful de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela. Șuhan susține ca declarația lui Berbeceanu "la violența se raspunde cu violența" a nascut acte grave."Acum cateva zile, am citit o … chestie, rezultatul meditatiei…

- Organizațiile neguvernamentale, Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Sociala și Studii și UCTRR – Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania au trimis o scrisoare deschisa catre președintele Klaus Iohannis prin care ii solicita sa-i demita de urgența pe ministrul de Interne, Marcel…