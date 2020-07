Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al IMM-urilor din vremea guvernarii PSD, Ilan Laufer si-a anuntat, luni, candidatura la Primaria Capitalei.In decembrie 2019, dupa ce si-a dat demisia din PSD, acesta a lansat Platforma Social Liberala (PSL), un proiect politic demarat impreuna cu analistul politic Alexandru Coita, fost…

- Ilan Laufer iși anunța candidatura la Primaria Capitalei din partea Platformei Social-Liberale și arata ca PSL va avea candidați pentru toate sectoarele.”Va aștept alaturi de mine la Capitala, sa facem #CuratenieGenerala Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri la Digi24 ca Gabriela Firea nu va avea nicio problema daca Victor Ponta va decide sa candideze la Primaria Generala.Intrebat cum comenteaza afirmațiile lui Victor Ponta ca „PSD + PNL egal love”, Ciolacu a raspuns: „Cand nu este un…

- Surpriza din partea fostului președinte Traian Basescu. Acesta a declarat ca este dispus sa candideze la Primaria Capitalei din partea PMP in cazul in care lucrurile pe partea dreapta a politicii in privința candidaturii nu se vor clarifica. ”Nu o sa imi las partidul”, a spus Traian Basescu.

- Scenariu-bomba prezentat, marți, la Sinteza zilei, de Mihai Gadea: Actualul edil al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar putea retrage din cursa pentru un nou mandat la Primaria Generala lasandu-i locul lui Victor Ponta.

- Fostul polițist Traian Berbeceanu, actual sef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, s-a inscris in Partidul Național Liberal. Anunțul a fost facut de primarul Devei, Florin Oancea.

- Distracție mare in lumea mondena! Celebrul saxofonist Armin Nicoara și-a aniversat ziua de naștere. Artistul și-a invitat rudele și cei mai buni prieteni și au dat startul unei petreceri de lux in aer liber!