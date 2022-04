Suprinde-ți invitații cu cea mai bună selecție de vinuri GRAMMA! Vinul GRAMMA da tonul conversației la evenimentele speciale din viața ta. Eleganța, calitatea și rafinamentul sunt principalele elemente de care crama GRAMMA a ținut cont atunci cand a facut selecția de vinuri destinata ocaziilor speciale. Aceasta poate fi adaptata oricarui tip de meniu din bucataria internaționala sau tradiționala, vinurile GRAMMA fiind potrivite atat la felurile principale, și cat la desert. Daca ai ales o tematica mai sofisticata a evenimentului tau, atunci GRAMMA Wines este alegerea perfecta pentru ca pachetele conțin sticle de vin alb și rose in ediții limitate, seci și demiseci.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

