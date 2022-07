Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru completarea legii drepturilor pacientilor, potrivit caruia, in situatia incheierii contractelor de asigurare, in cazul in care distribuitorul de asigurari solicita supravietuitorului de cancer informatii si documente care vizeaza afectiunea…

- Proiectul legislativ care acorda victimelor violentei domestice dreptul de a avea acces la locuintele de necesitate sau la cele sociale, a fost votat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor cu majoritate de voturi. Legea prevede includerea victimelor violentei domestice in categoria beneficiarilor…

- Parlamentul a adoptat, in urma reexaminarii cerute de președintele Klaus Iohannis, legea prin care urșii periculoși pot fi uciși și in afara localitaților (extravilan), nu doar in interiorul acestora. „Prin completarile aduse de Parlament, acum avem o reglementare și pentru situația in care acest pericol…

- Am votat astazi pentru ”dreptul de a fi uitat al supraviețuitorului de cancer”! Proiectul de lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, inițiata de colega mea senatoarea Nicoleta Pauliuc, pe care și eu am semnat-o, a fost adoptata de Camera Deputaților și merge la promulgare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul de lege al USR prin care angajatii din Romania si fostii salariati vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Potrivit legii, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 248 de voturi „pentru” si 34 „impotriva”. Actul normativ – modificat astfel incat statul roman are drept de preemțiune asupra zacamintelor care urmeaza sa fie exploatate – merge la presedintele Klaus…

- Legea privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix, a fost adoptata de Senatul Romaniei, camera decizionala, cu 83 de voturi pentru si niciun vot impotriva. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul a fost initiat de parlamentarii…

- Polițiștii locali vor primi dreptul de a cere datele de identificare ale șoferilor care au parcat neregulamentar și sa-i sancționeze, potrivit unui proiect de lege inițiat la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Legea actuala nu da dreptul unui polițist local sa ceara unui proprietar de mașina…