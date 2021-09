Stiri pe aceeasi tema

- ”Supraviețuitorul din ATI. O poveste trista cu final fericit”, așa prezinta platforma oficiala RO Vaccinare pe pagina de Facebook povestea lui Josef Balla. Omul, in varsta de 46 de ani, din Cluj-Napoca, a stat mai bine de o luna internat in spital cu COVID inclusiv la ATI, dupa ce s-a infectat in noiembrie…

- Intr-un videoclip realizat saptamana trecuta, Shoulian a susținut ca poliția ar fi incercat sa-l otraveasca dupa ce a fost arestat in timpul unui protest recent impotriva pașaportului de vaccinare Green Pass. “Va spun, aceasta este o incercare de a ma lichida și, daca mi se intampla ceva, știți ca exact…

- Ministerul Sanatații a stabilit metodologia de acordare a tichetelor, pentru cei care se vaccineaza anti-COVID-19. Potrivit ordinului semnat vineri, de Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, persoanele vaccinate cu schema completa vor primi cinci tichete de masa, in valoare totala de 100 de…

- STS a emis, in primele ore de la lansarea platformei, peste 100.000 de certificate digitale Covid, dintre care aproape 80.000 de certificate de vaccinare, precizeaza purtatorul de cuvant al STS, locotenent-colonel Catalin Chirca. „A fot inregistrata o cerere foarte mare de generare a certificatelor,…