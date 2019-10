Stiri pe aceeasi tema

- O supravietuitoare a tragediei din Colectiv, Alexandra Furnea, scrie un mesaj cutremurator despre lupta pe care a inceput-o din noaptea incendiului ce a lasat in urma 64 de morti si care va dura toata viata. "Mi se infioara cicatricile sub crema cu lidocaina si imi strang prosopul steril in jurul trupului.…

- Alexandra Furnea este unul dintre supraviețuitorii tragediei de la Colectiv. Tanara retraiește cu teama clipele de groaza din noaptea de 30 octomrbie 2015. Intr-o postare pe Facebook, aceasta a povestit cum decurg ședințele de terapie recuperatorie. „Medicii din Romania coseau piele sanatoasa peste…

- La implinirea a 4 ani de la incendiul de la Colectiv, Alexandrea Furnea, supravietuitoare, ofera o marturie tulburatoare a unui singur episod din lupta de a extrage viata sanatoasa din straturi in care se amesteca cosmarurile, durerea de piele sangeranda dupa extragerea

- Alexandra Furnea, unul din supraviețuitorii tragediei de la Colectiv, retraiește cu durere și teama momentele din noaptea de 30 octombrie 2015, care avea sa-i schimbe dramatic viața, pentru totdeauna. Intr-o postare emoționanta pe Facebook, Alexandra povestește cum decurge una din nenumaratele ședințe…

- Tragedie pentru o familie din localitatea Țibirica, raionul Calarași. Doi soți, in varsta de 55 de ani, au fost descoperiți fara suflare in propria locuinta. Cei doi s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon , emanat de la o soba ce incalzea locuința.

- Filmari ascunse cu intervenția de la incendiul din clubul Colectiv, din 20 octombrie 2015, au fost publicate la patru ani de la tragedie. Imaginile tulburatoare arata cum trupurile arse, aflate in agonie, au fost ignorate de salvatori.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat,va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citeaza surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis in 2016 dupa plangerea parinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care acuza de neglijența in serviciu…

- "USR Sendreni atrage atentia Primariei Sendreni ca este responsabila pentru un nou accident la OMV Sendreni prin neimplicare in solutionare. Continuam sa strangem semnaturi pentru solutionarea zonei de risc crescut de accidente din intersectia dintre DN 25 si DN 2B printr-o Petitie catre toate institutiile…