Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 82 ani, din judetul Botosani, a fost salvata, duminica, de pompieri dintr-o fantana adanca de aproximativ sase metri. Batrana, care era constienta, dar in hipotermie, a fost transportata la spital.

- O femeie de 54 de ani din Botosani a fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de peste zece metri. Strigatele ei disperate au fost auzite de vecini sambata dimineata, in jurul orei 5.00.

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina, luni seara, in localitatea Seușa, pentru salvarea unui animal. La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitarii s-a constatat faptul ca este vorba despre un caine cazut intr-o fanta de aproximatic 10 metri adancime. Animalul…

- O femeie din Argentina a lesinat si a cazut sub un metrou aflat in miscare care tocmai intra in statie. Ca prin minune, aceasta a supravietuit impactului, scrie Antena3 . Incidentul a avut loc in statia de metrou Independence din capitala Argentinei, Buenos Aires. Femeia si-a pierdut echilibrul si a…

- Marți dupa-amiaza, o femeie din Dambovița a murit intr-un mod cumplit, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de circa 15 metri. Tragedia a avut loc in satul Vadu Stanchii, comuna Corbii Mari. Pompierii militari au acționat de urgența La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii de la Garda Potlogi…