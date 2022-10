Supravegheat cu GPS. Lemnul de foc, marfă prețuită în criza energetică Criza energetica din Europa, declanșata de Rusia, care a redus fluxurile de gaze naturale in contextul razboiului impotriva Ucrainei, i-a forțat pe unii oameni sa apeleze la surse de incalzire mai ieftine, cum ar fi lemnul de foc. A devenit o marfa de valoare, prețurile au crescut, au fost raportate penurii și furturi. Potrivit AP, […] The post Supravegheat cu GPS. Lemnul de foc, marfa prețuita in criza energetica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

