Suprataxarea contractelor part-time. Angajații își vor depune declarația pe propria răspundere în fiecare lună! Dupa ce a decis suprataxarea contractelor part-time, la nivelul unui contract normal, de 8 ore, indiferent de numarul orelor lucrate, Ministerul de Finanțe publica acum noile reglementari care pun in aplicare aceasta suprataxare. Conform unui proiect in dezbatere publica, cei care au contracte part-time sunt obligați sa depuna la fiecare angajator o declaratie pe propria […] The post Suprataxarea contractelor part-time. Angajații iși vor depune declarația pe propria raspundere in fiecare luna! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

