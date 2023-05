Supraimpozitarea și impozitul progresiv, două teme false de dezbatere ale momentului. Cum poate fi corectat dezechilibrul bugetar Supraimpozitarea salariilor ”mari” este o tema falsa ca, de altfel, intreaga discuție despre impozitarea progresiva. In primul rand, supraimpozitarea vehiculata nu are sens economic sau social: nu ar aduce incasari la buget care sa rezolve macar parțial situația dificila a deficitului și nici nu ar genera echitate intre contribuabili, atata timp cat este pus arbitrar un prag fara nicio modelare economica pentru a-l justifica. In al doilea rand impozitarea progresiva nu poate fi introdusa in viitorul apropiat fara o reforma solida a administrației fiscale care, in condițiile actuale, nu este pregatita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

