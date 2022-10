Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, viceliderul Grupului parlamentar PNL din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, a criticat, vineri, pastrarea supraimpozitarii muncii part-time, in conditiile in care se observa o scadere cu peste 60.000 de locuri de munca si anunta ca sustine „corectarea…

- ”Piata s-a adaptat, daca in prima parte a aplicarii masurii am avut o scadere a contractelor part-time dar evident cam 70% s-au mutat pe contracte pe norma intreaga, incepand cu 5 septembrie, numarul contractelor part-time a crescut, ba mai mult, a crescut valoarea contractelor part-time. Aceasta masura…

- In raspunsul trimis de Ministerul Finanțelor unei interpelari a deputatului PNL Ovidiu Bilcea, cabinetul ministrului Finanțelor face precizarea ca "prevederea legala referitoare la obligația plații contribuției de asigurari sociale și a contribuției de asigurari sociale de sanatate la nivelul salariului…

- Ministerul Muncii il contrazice pe Florin Cițu care a afirmat ca peste 100.000 de persoane au ramas fara un loc de munca, dupa ce a fost reintrodusa supraimpozitarea contractelor part-time, intr-un comunicat de presa in care subliniaza ca, odata cu intrarea in vigoare de la 1 august a acestei masuri,…

- „Peste 100.000 de persoane au ramas fara un loc de munca dupa ce a fost reintrodusa supraimpozitarea contractelor part-time. Efect previzibil despre care am avertizat. Acesta este si motivul pentru care alaturi de colegii liberali am eliminat in 2020 supraimpozitarea contractelor part-time introdusa…

- Parlamentarul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Munca din Camera Deputaților, spune ca economia Romaniei „nu sta in femeia de serviciu”, potrivit Europa Libera. Declarația a fost facuta in legatura cu o modificare a Codului Fiscal care prevede supraimpozitarea contractelor de munca part-time.

- Supraimpozitarea muncii part-time a mai fost introdusa in Romania, dar a fost desființata, acum cațiva ani, de aceleași partide care acum au reintrodus-o, pe motiv ca efectele au fost negative, potrivit lui Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF) și și tax partner la SoterandPartners.