Stiri pe aceeasi tema

- Unui ieșean care deține o societate comerciala ce se ocupa de confecționarea articolelor textile i se aduc invinuiri grave. Mihai Ripan este acuzat ca iși bate joc de angajați și ca ar fi evitat sa declare contractele de munca la ANAF. Angajata care face dezvaluiri, Cristina D., s-ar fi trezit ca nu…

- Tinerii Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei au inițiat o petiție online, in susținerea familiilor tinere, beneficiare ale Programului Prima Casa. Asta dupa ce rata dobanzii la creditele luate in cadrul programului au crescut substanțial din luna iulie, iar tinerii intra in dificultate de…

- Modificari legislative de la 1 iunie: Salariul minim crește cu 18% pentru 300.000 de salariați. 8 masuri cu impact pe piața muncii Opt modificari legislative cu impact pe piata muncii au fost adoptate in 2022 de guvernarea PNL-PSD-UDMR: Oficial, de astazi, salariul minim creste cu 18% in agricultura…

- S-au efectuat controale pentru combaterea și prevenirea muncii nedeclarate (ilegale) pe mai multe șantiere de construcții din cartierul Manaștur. S-au aplicat numeroase amenzi! Polițiștii de la Imigrari din Cluj și angajați ai ITM (Inspectoratului Teritorial de Munca) au efectuat controale la mai…

- OUG privind cresterea voluntara a salariului minim cu 200 de lei Foto: Agerpres. Guvernul urmeaza sa aprobe astazi o ordonanta de urgenta privind cresterea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, fara ca angajatorii sa plateasca taxe pe aceasta majorare. Masura se aplica angajatilor…

- Presa balotat deseuri poate fi folosita foarte flexibil datorita variatiei dimensiunilor si a materialelor care trebuie prelucrate. In principiu, presa balotat deseuri poate fi folosita in toate domeniile, de la firme mici pana la industrie. Presa de balotat deseuri verticala compacta este ideala pentru…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, 20 aprilie, proiectul de lege prin care angajatii din Romania vor avea acces „online și neingradit la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL)”, a transmis USR. Acest lucru inseamna ca orice angajat va vedea informații privind contractele…