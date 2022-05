Suprafața planetei Mercur este acoperită cu diamante. Care este cauza acestui fenomen? Diamantele pot fi impraștiate pe suprafața planetei aflate pe orbita cea mai apropiata de Soarele nostru. Acele diamante ar fi putut fi create de rocile spațiale care au lovit Mercur de miliarde de ani. Istoria indelungata a planetei poarta urmele impactului meteoriților, cometelor și asteroizilor, iar crusta craterelor sta dovada pentru acest lucru. In prezent, modelarea pe calculator indica f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

