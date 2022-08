Suprafata agricola afectata de seceta a urcat, miercuri, la 420.380 de hectare in 34 de judete, conform raportarii centralizate la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Potrivit sursei citate, din aceasta suprafata, 206.804 hectare au fost cultivate cu grau si triticale, 83.800 hectare cu porumb, 39.927 hectare cu floarea soarelui, 33.275 hectare cu orz, orzoaica, […] The post Suprafața de culturi afectata de seceta in Romania a depașit 420.000 de hectare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .