Stiri pe aceeasi tema

- Intinderile de gheata din Marea Bering au atins in timpul iernilor din 2018 si 2019 noi minime record, ce nu au mai fost intalnite de mii de ani, au anuntat oamenii de stiinta miercuri, ceea ce creste ingrijorarea cu privire la impactul accelerat al schimbarilor climatice in Arctica, relateaza Reuters…

- Marea Britanie va impune intrarea in carantina pentru o perioada de 14 zile a tuturor persoanelor venite din Franta, Olanda, Malta si alte trei tari, a anuntat joi ministrul Transporturilor, Grant Shapps, din cauza cresterii ratelor de infectare cu Covid-19, transmite Reuters.Citește și: Așa…

- In perioada aprilie-iunie 2020, rata somajului a scazut la 7,1-, de la 7,8- in primul trimestru din acest an, ajungand la cel mai redus nivel din trimestrul doi din 1983, cand se situa la 7-. Datele privind piata fortei de munca din primele doua trimestre din 2020 sunt denaturate din cauza restrictiilor,…

- Rata somajului in Franta a scazut la cel mai redus nivel din ultimii 37 de ani in trimestrul doi din 2020, cand oamenii nu au mai cautat de lucru, in urma masurilor de izolare introduse pe plan global pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat joi Institutul National…

- Statul brazilian Parana a ajuns miercuri la un acord cu Rusia pentru a produce un vaccin impotriva COVID-19 si pe care Moscova l-a catalogat ca fiind primul de pe piata, a anuntat biroul de presa al statului, desi detalii despre acord nu sunt disponibile imediat, relateaza Reuters.Citește…

- Cresterea cotatiilor a fost determinata si de posibila scadere a stocurilor de petrol si produse rafinate din Statele Unite, potrivit sondajelor de opinie realizate de Reuters. Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,02 dolari, respectiv cu 2,4%, la 44,3 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate,…

- Piețele bursiere la nivel mondial au urcat luni la maximul a patru saptamani, iar yuanul este pe cale sa inregistreze cea mai buna zi fața de dolar din decembrie, investitorii pariind pe creșterea economiei chineze care o va antrena și pe cea globala, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Indicele…

- Vanzarile de locuinte din SUA au scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate, intarind asteptarile pentru o contractie puternica a activitatilor pe piata imobiliala in trimestrul al doilea, in urma perturbarilor provocate de pandemia de Covid-19, transmite Reuters.