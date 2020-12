Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze din vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de companiile Pfizer (SUA) si BioNTech (Germania) au ajuns sambata, cu putin timp inainte de ora 7:00, la farmacia centrala din reteaua sanitara Assistance Publique-Hopital de Paris (AP-HP), potrivit unui jurnalist AFP aflat la fata locului,…

- Autoritațile americane au anunțat ca s-a atins pragul a un milion de persoane vaccinate impotriva Covid-19. Cu toate acestea obiectul propus pentru 2020 este departe de a fi atins. directorul principalei agentii federale de sanatate publica din SUA (FDA), a anunțat, miercuri, ca un milion de americani…

- Germania, lovita de al doilea val al epidemiei de COVID-19, a atins vineri pragul de 1 milion de persoane testate pozitiv la noul coronavirus, intr-o Europa ce relaxeaza cu prudenta restrictiile, transmite agerpres.ro.

- Germania a inregistrat un nou maxim de contagieri depasind 20.000 de cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 166, conform datelor publicate de Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor infectioase (RKI), citate de EFE.Autoritatile…

- Doua treimi din populatia Slovaciei, respectiv 3,6 milioane de cetațeni, a fost testata in weekend pentru coronavirus. In weekend, in Slovacia s-a desfașurat programul national de testare gratuita pentru COVID-19 a intregii populatii. Este primul program de acest fel desfasurat de o tara de la inceputul…

- Circa 1.900 de persoane au protestat duminica in orasul Munchen impotriva inaspririi restrictiilor in Germania in scopul stavilirii contaminarilor cu noul tip de coronavirus, a anuntat politia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Organizatorii protestului au anuntat initial ca ar fi vorba despre…

- Germania a inregistrat un nou record al cazurilor noi de COVID-19. Potrivit institutului de sanatate publica Robert Koch, au fost inregistrate 16.774 de cazuri noi de infectare cu coronavirus si 89 de decese in Germania, in ultimele 24 de ore, transmite dpa, conform Agerpres.Bilantul pandemiei de COVID…

- De la inceputul pandemiei, in Italia peste 333.000 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus. Dintre acestia 36.000 si-au pierdut viata. In ultimele 24 de ore, 3.678 de cazuri noi au fost raportate, o cifra care nu mai fusese atinsa de pe 16 aprilie, cand Italia era in stare de lockdown complet.…