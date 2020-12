Distanța prea mica dintre paturile de la terapie intensiva, constatata in urma controalelor DSP, ISU și ISCIR din unitațile medicale, dupa tragedia de la Piatra Neamț, este o problema veche a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova. Aceasta era constatata și in 2019, in raportul Corpului de Control al Ministerului Sanatații, pe vremea cand director era Eugen Georgescu. Apoi, la debutul pandemiei, DSP a facut vizite in unitațile medicale care urmau sa primeasca pacienți Covid, inainte de elaborarea planului alb. Cu toate astea, lucrurile se pare ca au mers inainte, pe principiul „lasa ca merge…