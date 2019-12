Supraacciza pe carburanti si supraimpozitarea contractelor part-time vor fi eliminate de la 1 ianuarie 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Supraacciza la carburanti si supraimpozitarea contractelor part-time vor fi eliminate de la 1 ianuarie 2020, dupa ce Camera Deputatilor, for decizional, a votat un proiect de lege in acest sens. Au fost 280 de voturi pentru, 1 vot impotriva si 2 abtineri. Deputatul PMP Petru Movila a precizat ca este…

- Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a dat, in unanimitate, un raport de admitere unui proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, prin care incepand cu 1 ianuarie 2020 supraacciza la carburanti operata din cursul anului 2017 va fi eliminata. De asemenea, Comisia a decis ca de la 1…

- Comisia pentru Buget a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un raport favorabil de adoptare a proiectului de lege care elimina supraaciza pe carburanti, actul normativ urmand sa mearga la vot in plenul de miercuri al forului legislativ. Proiectul de lege vizeaza modificarea Codului Fiscal…

- Supraacciza la carburanți și supraimpozitarea contractelor part-time, eliminate de la 1 ianuarie. Cu cat scade prețul benzinei Supraacciza la carburanti, introdusa in 2017, va fi eliminata, incepand cu 1 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, aprobat de Comisia…

- Comisia a decis ca de la 1 ianuarie 2020 sa fie eliminata supraimpozitarea contractelor de munca cu timp partial, in vederea aplicarii unei baze de calcul pentru contributiile sociale si a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in functie de salariul realizat si nu in functie de salariul…

- Doua proiecte aflate pe lista liberalilor pentru asumarea raspunderii in Parlament au fost votate, marti, in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, dupa luni de zile de blocare in Legislativ. PSD a decis, luni, sa depuna proiectele controversate precum recursul compensatoriu, eliminarea pensiilor…

- Comisia pentru buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților a adoptat eliminarea supraacciza la carburanți și supraimpozitarea contractelor part-time, a anunțat, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau. Urmeaza votul final in Camera Deputaților, in calitate de for decizional, pe aceste modificari…

- Ministerul de Finante a anuntat, intr-un raspuns la o interpelare adresata de deputatul PNL Florin Roman, ca statul roman a colectat din septembrie 2017 pana in prezent suma de aproximativ 5.850 milioane de lei, prin introducerea supraaccizei la carburanti in perioada mentionata.