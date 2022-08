Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii il contrazice pe Florin Cițu care a afirmat ca peste 100.000 de persoane au ramas fara un loc de munca, dupa ce a fost reintrodusa supraimpozitarea contractelor part-time, intr-un comunicat de presa in care subliniaza ca, odata cu intrarea in vigoare de la 1 august a acestei masuri,…

- Peste 100.000 de contracte de munca part-time au fost desființate, scrie președintele USR Catalin Drula care spune ca de vina este guvernul pentru decizia de a crește taxarea contractelor part-time incepand cu data de 1 august. „USR susține oficial munca la negru”, acuza PSD, intr-un comunicat de presa.

- Numarul contractelor cu timp parțial de munca a scazut in luna iulie cu 91.195, potrivit calculelor Profit.ro pe baza datelor primite de la Inspecția Muncii. In același interval - finalul lunii iulie fața de finalul lunii iunie - numarul de contracte cu norma intreaga a urcat cu 73.981. Fii…

- Guvernul a reintrodus suprataxarea contractelor de munca part-time la nivelul salarialului minim cu program de 8 ore, chiar daca angajatii lucreaza mai putin de atat. Acest lucru a dus la incetarea a numeroase contracte part-time in ultima luna, de cand masura a fost initial anuntata si, mai ales, in…

- Consideram ca nu este justificat ca aceeași masura (supra-taxarea part-time) care s-a dovedit nu numai daunatoare economiei, dar și ineficienta din punct de vedere bugetar și pe care Parlamentul a eliminat-o in mod expres printr-o lege de abrogare, sa fie repusa acum in legislația fiscala printr-o ordonanța…

- O schimbare majora in plata contribuției la Stat pentru munca part-time. Din 1 august, chiar daca lucrezi o ora, platești cat pentru norma intreaga, aproape de 10 ori mai mult. Autoritațile centrale au adus o modificare care va afecta, conform statisticilor, 11 milioane de romani. Mai exact, din 1 august,…

- PSD a anuntat ca va propune, in cadrul coalitiei, supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul presedintelui Romaniei. Datele ministerului Muncii, citate de Hotnews , arata ca putin peste 30.500 de romani castiga mai mult decat seful statului.…