- Consideram ca nu este justificat ca aceeași masura (supra-taxarea part-time) care s-a dovedit nu numai daunatoare economiei, dar și ineficienta din punct de vedere bugetar și pe care Parlamentul a eliminat-o in mod expres printr-o lege de abrogare, sa fie repusa acum in legislația fiscala printr-o ordonanța…

- Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea contractului este de 183880.69 lei, contractul fiind atribuit pe 22 iulie a.c. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta SA a atribuit contractul "Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane…

- Angajatii musulmani ai societatii edilitare Gospodarire Urbana din Galati au avut parte de o surpriza inedita, sambata, 9 iulie, in prima zi a Sarbatorii Sacrificiului. Ei au fost invitati de angajator la Aqua Parc, cel mai modern complex de agrement din sud-estul Romaniei.

- O teava de gaze a fost sparta, marti, de angajatii unei societati comerciale care efectuau lucrari la reteaua de apa si canalizare din municipiul Vaslui, in zona existand risc de explozie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Vaslui, incidentul a avut loc la iesirea…

- Ieri, 07 iunie, reprezentanții autoritații locale Baiuț au fost sesizați cu privire la o alunecare de teren din zona comunei Baiuț, langa fosta exploatare miniera din localitate, blocand și raul Baiuț. Angajații primariei Baiuț s-au deplasat la locul cu pricina și au intervenit pentru decolmatarea raului,…

- Angajații care lucreaza exclusiv la distanța sunt mai ingrijorați decat cei care lucreaza hibrid sau fizic de lipsa oportunitaților de avansare in cariera. In schimb cei care nu pot lucra la distanța, in principal pentru ca munca lor poate fi facuta doar la sediul fizic, au un grad de satisfacție mai…

- Deputatul PNL Sibiu, Raluca Turcan, propune doua proiecte de lege pentru introducerea de noi tipuri de contracte de munca, pentru a sprijini companiile și a proteja locurile de munca in sectorul privat.“Pentru a proteja locurile de munca, e nevoie de masuri moderne, in acord cu evoluțiile…

- Este oficial! Angajații pot primi in plus la salriu brut suma de 200 de lei. Masura a fost aprobata in cadrul ședinței de Guvern și face parte din pachetul de masuri Sprijin pentru Romania. Practic, incepand cu 1 iunie 2022, pentru suma rezultata din majorarea salariului de baza la nivelul salariu de…