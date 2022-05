Stiri pe aceeasi tema

- In prezența unui public numeros, in aceasta dupa-amiaza Victoria Viișoara a pierdut pe teren propriu, scor 0-1 (0-0) in fața „liderului” Supporter 2.0 Cluj-Napoca. Partida de pe terenul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arieșul Mihai Viteazu s-a impus astazi, scor 3-1, in fața celor de la Someșul II Dej, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XX-a, din cadrul ligii a patra. Trei goluri in 17 minute Prima ocazie a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri și sambata s-au disputat partidele etapei cu numarul din play-off-ul și play-out-ul seriei a IX-a, din liga a treia. PLAY-OFF Metalurgistul Cugir nu a avut probleme contra celor de la Viitorul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arieșul Mihai Viteazu a ”rezolvat” ecuația promovarii, dupa ce a pierdut și azi cu 0-5, pe teren propriu, in confruntarea cu cei de la Supporter 2.0 Cluj-Napoca. Este a doua infrangere pe teren... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa o runda in care s-a schimbat liderul, etapa a XV-a, din cadrul ligii a patra Cluj, va debuta maine. Primul meci se va juca la baza „Ardealul” din Cluj Napoca, unde Supporter 2.0 va primi vizita... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Viitorul voleiului feminin din Turda suna bine, asta o putem spune dupa ce echipa de cadete de la CSS Turda, antrenata de prof. Caius Moldovan, a reușit sa se califice astazi la turneul semifinal de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Unirea Tritenii de Jos a pierdut astazi, scor 3-4, duelul contra celor de la CFR U19 Cluj Napoca. Golurile formației antrenate de perechea Saroși/Chișu au fost marcate de Gall, Savu și Ludușan. A... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma tragerii la sorți efectuate, joi, la Federația Romana de Fotbal, s-a stabilit ca reprezentanta județului Suceava va infrunta campioana județului Neamț la barajul pentru promovarea in eșalonul al treilea, care se va disputa in doua manșe, pe 18 și 25 iunie.La jumatatea sezonului ...