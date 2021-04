Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, ca meciurile organizate pe teritoriul Romaniei in cadrul turneului final al Campionatului European de fotbal – EURO 2020 se vor defasura cu 13.000 de spectatori in tribune, reprezentand 25% din capacitatea Arenei Nationale.…

- Suporterii revin pe stadioane, in Romania: Meciurile de la Campionatul European de Fotbal se vor juca cu spectatori Suporterii revin pe stadioane, in Romania: Meciurile de la Campionatul European de Fotbal se vor juca cu spectatori Spectatorii vor reveni pe stadioanele de fotbal, a anunțat, de Ziua…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, ca meciurile organizate pe teritoriul Romaniei in cadrul turneului final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 se vor defasura cu 13.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat ca la meciurile organizate de Romania la Campionatul European de fotbal vor putea asista spectatori, potrivit news.ro. "O veste mult asteptata de toata lumea, pe care ma bucur sa o dau azi, de Ziua Internationala a Sportului pentru…

- Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat, chiar de Ziua Internaționala a Sportului, faptul ca spectatorii vor reveni pe stadioanele de fotbal. Astfel, meciurile de la Euro 2020, care vor avea loc la București, vor avea maxim 13.000 de fani in tribuna. Citește și: Florin Cițu: Comitet…

- PSD avertizeaza. Romania ar risca sa piarda o șansa istorica daca nu reacționeaza. Senatorul Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD , a facut o interpelare pe adresa premierului și ministrului Sporturilor prin care solicita urgentarea demersurilor pentru organizarea unor meciuri la Campionatul…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a declarat, marți seara, ca, potrivit solicitarii UEFA, meciurile de la Campionatul European de Fotbal, care se va juca in iunie 2021 și in București, vor avea un procent minim de spectatori in tribune de 25%, putandu-se extinde capacitatea la maxim…

- Suporterii de rugby din Romania au format, duminica, un lant uman in jurul Stadionului Arcul de Triumf in semn de protest fata de preluarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a arenei recent construite de Compania Nationala de Investitii in vederea organizarii la Bucuresti a Campionatului…