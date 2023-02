Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile legate de starea gazonului și de schimbarea suprafeței de joc pe cel mai mare stadion din Cluj-Napoca par ca nu se mai termina. Liderul CJ Cluj, Alin Tișe, vine cu o teorie interesanta, in care spune ca nu toata lumea este cu fotbalul așa cum ar parea la prima vedere.

- Cluj Arena va beneficia de o schimbare integrala a gazonului. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, vrea ca gazonul de pe Cluj Arena sa fie similar cu cel de pe stadionul rivalei din oraș, CFR Cluj.

- Consiliul Județean Cluj va schimba in totalitate gazonul de pe Cluj Arena, pana la cota -40 cm. Din punct de vedere tehnic, acesta va avea o densitate minima de 98% și va fi amplasat pe un substrat totalmente din nisip. Cu aceasta ocazie va fi inlocuit și sistemul de incalzire a gazonului, cu unul…

- Consiliul Județean Cluj a dotat Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca cu noi echipamente medicale de ultima generație. Este vorba despre 13 fotolii pentru chimioterapie, care au fost deja livrate unitații sanitare.Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: ”Pentru noi,…

- Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, for care deține Cluj Arena, a spus ca gazonul va fi schimbat cu unul de top.”Gazonul a aratat prost la ultimele meciuri. De altfel, noi știam ca in aceasta perioada de iarna va arata rau pentru ca el are anumite temperaturi la care se reface și așa…

- Mircea Craciun, directorul general al firmei care se ocupa de mentenanța suprafeței de joc de pe Cluj Arena, a reacționat in urma declarațiilor facute de antrenorul Universitații Cluj, Eugen Neagoe, in legatura cu starea proasta a gazonului.

- Marți, 29 noiembrie 2022, a avut loc semnarea contractului de lucrari privind reabilitarea rețelelor de apa și canalizare din municipiul Cluj-Napoca. In valoare de 124.044.854lei, investiția este parte a mega-proiectului european finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM 2014-2020…