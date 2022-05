Suporterii U Cluj au facut baie in fantana din Piata Avram Iancu, din Cluj-Napoca, in semn de bucurie, dupa promovarea in Liga 1.U Cluj a caștigat barajul de promovare cu Dinamo, iar suporterii au luat cu asalt Piata Avram Iancu.Fanii au facut spectacol si au sarbatorit promovarea. Cațiva, mai curajoși,…