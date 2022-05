Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile suporterilor U Cluj au fost percheziționate de Jandarmeria Romana și au fost gasite rangi, o crosa de golf, bate și lanțuri. Meciul dintre Steaua București și U Cluj are loc miercuri, 4 mai, incepand cu ora 19:00.”In scop de prevenire a savarșirii unor fapte antisociale, conform prevederilor…

- Mașinile suporterilor U Cluj au fost percheziționate de Jandarmeria Romana și au fost gasite rangi, o crosa de golf, bate și lanțuri. Meciul dintre Steaua București și U Cluj are loc miercuri, 4 mai, incepand cu ora 19:00.”In scop de prevenire a savarșirii unor fapte antisociale, conform prevederilor…

- O batalie ca in filme a avut loc joi, in jurul orei 18.00, in Piața Muzeului, din Cluj-Napoca, relateaza Știri de Cluj – StirideCluj.ro. Suporterii CSA Steaua București și suporterii U Cluj s-au intalnit in Piața Muzeului, fiind dirijați de jandarmi. Potrivit jurnaliștilor din Cluj, suporterii de la…

- O batalie ca in filme a avut loc joi, in jurul orei 18.00, in Piața Muzeului, din Cluj-Napoca. Știri de Cluj va prezinta tot filmul evenimentului. Cei de la CSA Steaua București și suporterii U Cluj s-au intalnit in Piața Muzeului, fiind dirijați de jandarmi. Huliganii de la Steaua au inceput sa injure…

- Bataie crunta, in strada, in Cluj-Napoca! Zeci de suporteri ai echipelor U Cluj si Steaua Bucuresti si-au impartit pumni si picioare chiar sub ochii jandarmilor, dupa ce au dat nas in nas in Piata Muzeului. S-a intamplat cu cateva ore inainte de inceperea meciului de joi, cand ultrasii celor doua echipe…

- O batalie ca in filme a avut loc joi, in jurul orei 18.00, in Piața Muzeului, din Cluj-Napoca. Știri de Cluj va prezinta tot filmul evenimentului.Cei de la CSA Steaua București și suporterii U Cluj s-au intalnit in Piața Muzeului, fiind dirijați de jandarmi. Huliganii de la Steaua au inceput sa injure…

- Vehiculele stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti vor putea fi ridicate si de catre imputernicitii primariilor de sector, conform unui proiect care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de miercuri a Consiliului…

- Un barbat a patruns in timpul slujbei de la Catedrala Patriarhala in spațiul dedicat doar slujitorilor Sfantului Altar și a inceput sa vorbeasca. Jandarmeria Romana susține ca barbatul a fost sancționat pentru fapta sa. „In legatura cu incidentul petrecut la Catedrala Patriarhala, Direcția…