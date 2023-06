Suporterii români prezenți la meciul Kosovo-România, dați afară de pe stadion. Ce au făcut Intalnirea dintre Kosovo și Romania nu a fost lipsita de incidente. Suporterii tricolorilor s-au facut remarcați și de aceasta data. Potrivit Antena Sport, decizia evacuarii suporterilor romani a fost luata ca urmare a faptului ca ultrașii din „Uniți Sub Tricolor” ar fi inceput sa scandeze „Kosovo e Serbia!”, avand conotație politica și facand referire la faptul ca Romania nu recunoaște statul Kosovo deși și-a declarat independența fața de Serbia in anul 2008. In momentul evacuarii suporterilor romani ar fi inceput și incidentele. Jandarmii ar fi folosit forța pentru a-i scoate de pe stadion și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

