Stiri pe aceeasi tema

- Sute de suporteri ai Paris Saint-Germain au protestat, miercuri, in fata sediului clubului francez, ei aratandu-si nemultumirea fata de situatia echipei, relateaza AFP. "Ne-am saturat de mercenari! Messi trebuie dat afara! Trebuie sa fiie dat afara Nasser (Al-Khelaifi, presedintele clubului)", „Conducerea,…

- Suporterii lui PSG au reacționat dur dupa ultimele evenimente cu Lionel Messi in prim-plan. Arengtinianul a plecat in Arabia Saudita pentru a promova turismul din țara respectiva, fara acordul lui PSG, lipsind de la antrenamentul de luni. In consecința, Leo a fost suspendat de club timp de doua saptamani,…

- Lionel Messi s-a dus luni in Arabia Saudita pentru un contract de sponsorizare, fara a avea insa acordul clubului Paris Saint-Germain. Marti, clubul din capitala Frantei a decis suspendarea campionului mondial argentinian.Argentinianul a fost suspendat pentru doua saptamani cu efect imediat. El nu…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo doreste sa puna capat aventurii sale in Arabia Saudita, la echipa de fotbal Al-Nassr, cu care a semnat in urma cu doar cateva luni, informeaza cotidianul spaniol El Nacional. In ciuda salariului urias, de 200 de milioane de euro pe an, pe care i-l plateste Al-Nassr,…

- Aflat la sfarșit de contract cu PSG, Lionel Messi, 35 de ani, nu iși va mai prelungi contractul cu gruparea din capitala Franței, urmand a reveni, aproape sigur, la FC Barcelona, informeaza Gazeta Sporturilor . Președintele clubului catalan, Joan Laporta, a anunțat ca starul argentinian se va intoarce…

- Starul argentinian al campioanei Franței, Lionel Messi (35 de ani), a ajuns și el la 495 de goluri marcate in Top 5 campionate ale Europei, pentru Barcelona și PSG, iar la urmatoarea reușita il va depași pe Cristiano (38 de ani), care a plecat de pe continent in Arabia Saudita. Lionel Messi și Cristiano…

- Fabrizio Romano a dezvaluit ca Lionel Messi a primit o oferta oficiala de la Al Hilal. Starul argentinian in varsta de 35 de ani este tentat de seici cu un salariu incredibil. Cunoscutul jurnalist specializat pe transferuri a oferit detalii de ultima ora. Lionel Messi, care mai are contract cu PSG pana…

- Cristiano Ronaldo a fost apostrofat de public si s-a enervat dupa infrangerea suferita de echipa sa, Al-Nassr (0-1), pe terenul lui Al-Ittihad, joi, in derby-ul campionatului de fotbal al Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo s-a indreptat furios spre vestiare, iar la trecerea sa din tribune s-a aruncat…