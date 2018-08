Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, sodat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, luni dimineața, în jurul orei 09.30, pe raza localitații clujene Câțcau.Din primele informații, se pare ca accidentul a fost provocat de neatenția unui șofer de camion care nu a pastrat distanța regulamentara…

- Vicepresedintele PMP Catalin Cristache, participant la mitingul impotriva guvernarii PSD care s-a soldat cu peste 400 de raniti, solicita declansarea unei anchete penale impotriva ministrului Carmen Dan si a lui Liviu Dragnea dupa interventia in forta a jandameriei de aseara.„Jandarmii au…

- UPDATE – ora 17:24 Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. ‘A avut un traumatism la antebrat si a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca’,…

- Un arbitru de tusa a fost ranit la cap de un obiect aruncat din tribune, joi, in meciul din prima mansa a turului preliminar al Europa League dintre echipele Sturm Graz si AEK Larnaca, a anuntat clubul austriac de fotbal, care a condamnat acest act, informeaza AFP. "Acest comportament…

- Pilotul Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic care a avut loc in localitatea Fratautii Vechi, din judetul Suceava, este in continuare in stare critica, fiind monitorizat de opt medici din cadrul Spitatalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, scrie Mediafax. Medicii ieseni de la Spitalul…

- Acum, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, la nivelul intregii tari, au fost inregistrate 12 cazuri de infectie cu West Nile, in sapte judete si municipiul Bucuresti. Un caz de West Nile a fost confirmat la un copil de 11 ani din Braila. Iar la Iasi a aparut…

- Directorul Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași a produs un accident rutier cu victime. Cristian Hadji Culea nu a acordat prioritate de trecere unei ambulanțe și a acroșat o alta mașina, pe o strada din municipiu. Un copil de 14 ani a suferit rani ușoare și o alta persoana a fost dusa la…