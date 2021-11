Stiri pe aceeasi tema

- Incidente intre fani au avut loc, marti seara, pe arena Wembley, la meciul dintre Anglia si Ungaria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Potrivit BBC, la inceputul meciului in sectorul rezervat fanilor unguri au izbucnit aceste indente, fortele de ordine fiind nevoite sa intervina.…

- Incidente la Anglia - Ungaria. Fanii maghiari au facut haos in tribunele Wembley, iar poliția britanica a intervenit in forța la meciul din preliminariile Campionatului Mondial. Aici ai toate rezultatele serii in preliminariile CM + clasamentele Conform talksport, s-au imparțit pumni intre fanii maghiari…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va juca, in deplasare, cu reprezentativa Germaniei, vineri, 8 octombrie, de la ora 21.45, in etapa a VII-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Atacantul George Puscas a prefațat partida programata la Hamburg. “Avem nevoie de victorie, trebuie sa…

- Polonia și Anglia au remizat, 1-1, in preliminariile CM 2022, intr-o partida jucata la Varșovia. Meciul a debutat cu un gest devenit tradiție la meciurile din Anglia: jucatorii lui Gareth Southgate au ingenuncheat in semn de solidaritate cu mișcarea „Black Lives Matter” și lupta impotriva rasismului.…

- Federatia maghiara de fotbal (MLSZ) a luat apararea "marii majoritati" a suporterilor sai si a promis ca "autorii incidentelor" vor fi "aspru pedepsiti", intr-un comunicat publicat vineri, a doua zi dupa meciul cu Anglia de la Budapesta, marcat de tulburari si manifestari rasiste, transmite AFP.…

- ​Federatia de fotbal din Ungaria (MLSZ) a anuntat, vineri, ca fanii care au provocat probleme la meciul cu Anglia, din preliminariile Cupei Mondiale 2022, risca sanctiuni dure, cei gasiti vinovati putând sa se astepte la interdictii pe doi ani de acces la evenimentele spoertive.Forul nu…

- Premierul britanic Boris Johnson a denuntat, vineri, manifestarile rasiste ''total inacceptabile'' care i-au vizat pe jucatorii nationalei de fotbal a Angliei în meciul cu Ungaria, care a avut loc joi seara, la Budapesta, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Totodata,…

- Atacantii Luis Suarez si Edinson Cavani nu vor evolua pentru Uruguay in meciurile preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Suarez, atacant al formatiei Atletico Madrid, este accidentat la genunchiul stang. Cavani, care joaca la Manchester United, nu va evolua deoarece la intoarcerea…