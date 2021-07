Suporterii italieni nu au voie să intre în Anglia pentru finala EURO 2020 Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, ii avertizeaza pe suporterii italieni sa nu calatoreasca spre Anglia pentru finala EURO 2020. Naționala de fotbal a Italiei intalnește duminica selecționata Angliei, pe stadionul Wembley din Londra. Aproximativ 60.000 de spectatori sunt așteptați la meci, dar foarte puțini dintre ei vor fi italieni, deoarece britanicii impun o carantina de 10 zile celor care sosesc in Anglia. Intrebat ce le-ar transmite italienilor care incearca sa ajunga la meci, Shapps a spus: „Sa nu vina’ este raspunsul pentru aceasta intrebare simpla. Daca depistam persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

