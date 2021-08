Stiri pe aceeasi tema

- FIFA si UEFA au informat federatiile nationale de fotbal ca la meciurile internationale din luna septembrie nu vor fi acceptati pe stadioane fanii reprezentativelor oaspete, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie DPA. Calificarile europene pentru CM 2022 vor reincepe in prima parte a lunii septembrie,…

- UEFA a anuntat joi ca arbitrajul video (VAR) va fi utilizat la toate meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 programate in Europa, incepand de luna viitoare, informeaza Agerpres . Modul in care sistemul VAR a functionat in aceasta vara la EURO 2020 a fost apreciat pe scara larga. UEFA spera…

- Duminica seara intreaga Europa a stat cu privirea ațintita pe stadionul Wembley. Cele mai bune echipe de la EURO 2020, Anglia și Italia s-au intalnit in ultima faza a competiției. Deși favorita, Anglia a pierdut finala pe mana antrenorului și a celor trei jucatori tineri care au ratat loviturile de…

- Gica Hagi (56 de ani) ar vrea ca Anglia și Turcia sa aiba un parcurs lung la Euro 2020. Fotbalistul pe care „Regele” il va urmari in mod special este Boban Nikolov (26 de ani), mijlocașul din Macedonia de Nord. Euro 2020 debuteaza in aceasta seara, de la ora 22:00, cu meciul dintre Turcia și Italia.…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal EURO 2020 incepe astazi, 11 iunie, la Roma, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.Meciul inaugural este Turcia - Italia, programat pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, de la ora 22.00.Turneul EURO 2020 are loc in conditii…

- Suporterii englezi care vor sa fie prezenti pe Wembley la meciurile turneului final al EURO 2020 vor putea prezenta si dovada rapelului efectuat cu mai mult de doua saptamani inainte de meciul respectiv, informeaza UEFA, conform Reuters. Anuntul ofera o alternativa la cea existenta in prezent, un test…

- Armenia, una dintre adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale din Qatar, a reușit un egal, scor 1-1, împotriva vicecampioanei mondiale Croația, într-un meci amical. Croații au deschis scorul prin Perisic în minutul 24, dar oaspeții au egalat în…